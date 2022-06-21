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سألوها عن النبي ﷺ؟.. امرأة أمريكية تفاجئ الجميع برد فعلها غير المتوقع (فيديو)
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منوعات

سألوها عن النبي ﷺ؟.. امرأة أمريكية تفاجئ الجميع برد فعلها غير المتوقع (فيديو)

سألوها عن النبي ﷺ؟.. امرأة أمريكية تفاجئ الجميع برد فعلها غير المتوقع (فيديو)
١٠:١:٥٦ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب مسلم يستوقف امرأة- قيل إنها أمريكية- ويسألها عن النبي محمد – صلى الله عليه وسلم- فكان رد فعلها المفاجئ هو البكاء عندما سمعت اسم النبي الكريم، رغم كونها مسيحية، وانتهى الحوار معها بإسلامها ونطق الشهادتين.

وفي الفيديو دار الحوار التالي:

الشاب: هل تؤمنين أن عيسى عليه السلام هو رسول من عند الله؟

المرأة: نعم.. هذا ما أؤمن به الآن، إنه يتعارض مع ديني قليلا، ولكنه أكثر عقلانية بكثير مما يؤمن به المسيحيون (الكاثوليك).

الشاب: وما هي وجهة نظرك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟

المرأة: حفظه الله ورعاه.. هذا ما يمكنني قوله ، حفظه الله ورعاه وكل من اتبعه.

الشاب: وأنت تؤمنين بأنه نبي ومرسل من عند الله؟

المرأة تحبس دموعها: أنت تجعلني أبكي عندما تذكر اسمه، عندما ذكرت عيسى “عليه السلام” لم أبكي، لكن حالما ذكرت محمد صلى الله عليه وسلم .. هذه هي الطريقة التي أهتم بها.

المرأة: حينما قلت محمد – صلى الله عليه وسلم- كان له تأثير قوي علي في قلبي مباشرة.. وفي نهاية الفيديو، ردد الشاب الشهادتين وجعلها تنطق خلفه.

الكلمات الدلالية:
الإسلام النبي محمد امرأة أمريكية شاب مسلم

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