طلاء «نباتي» بديل للبلاستيك مضاد لـ «الميكروبات» وقابل للتحلل

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استطاع علماء من جامعة روتجرز بالتعاون مع جامعة هارفارد، من تطوير طلاء نباتي قابلاً للتحلل الحيوي بهدف إنتاج بدائل صديقة للبيئة لأغلفة الطعام البلاستيكية.

وقال فيليب ديموكريتو، مدير مركز أبحاث العلوم النانوية والمواد المتقدمة: «نسعى إلى تصميم عبوات طعام قابلة للتحلل وإطالة العمر الافتراضي لها، وتقليل هدر الطعام مع تعزيز سلامة الأغذية».

وأضاف ديموكريتو: «ما توصلنا إليه هو تقنية قابلة للتطوير، تمكننا من تحويل البوليمرات الحيوية، إلى ألياف ذكية يمكنها تغليف الطعام مباشرة».

وأكدت النتائج التي توصلوا إليها أن المادة أطالت العمر الافتراضي للأفوكادو بنسبة 50%، ويمكن تنظيف الطلاء بالماء، ويتحلل في التربة بغضون ثلاثة أيام.