الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء.. أهالي الدمام أول من يصلون الفجر
صياد يعثر على حيوان «نادر» في نهر دجلة (فيديو)
عملية نوعية للجيش الأوكراني.. وخسائر فادحة للقوات الروسية في «جزيرة الثعبان»
نصرة لرسول الله ﷺ.. مسلمو المالديف يقتحمون ناديًا تجمع فيه الهندوس (فيديو)
بعد الإمارات.. «جدري القرود» يصل الكويت
طلاء «نباتي» بديل للبلاستيك مضاد لـ «الميكروبات» وقابل للتحلل

محليات

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء.. أهالي الدمام أول من يصلون الفجر

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء.. أهالي الدمام أول من يصلون الفجر
١١:١:١٦ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 23 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 22 يونيو 2022م.

موعد أذان الفجر

• مكة – 4:12

• المدينة – 4:03

• الرياض – 3:34

 

موعد أذان الظهر

○ مكة – 12:23

○ المدينة – 12:24

○ الرياض – 11:56

 

موعد أذان العصر

مكة – 3:43

• المدينة – 3:45

• الرياض – 3:17

 

موعد أذان المغرب

مكة – 7:06

○ المدينة – 7:14

○ الرياض – 6:46

 

موعد أذان العشاء

• مكة – 8:36

• المدينة –  8:44

• الرياض – 8:16

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله، هي مدينة الدمام ويؤذن للفجر بالدمام في تمام الساعة 3:14 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:05 بمشيئة الله.

 

 

 

الكلمات الدلالية:
الصلاة توقيت مكة المكرمة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بمناطق المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
قبل شكوى مبلغ الاستحقاق.. نصيحة من «حساب المواطن»

قبل شكوى مبلغ الاستحقاق.. نصيحة من «حساب المواطن»

منذ 4 سنوات
متحدث الهيئة بالقصيم لتواصل: إحالة فتاة عربية للشرطة لتبرجها وسبها لرجال الهيئة

متحدث الهيئة بالقصيم لتواصل: إحالة فتاة عربية للشرطة لتبرجها وسبها لرجال الهيئة

منذ 11 سنة
«الفوزان» يحذّر من فئة ومنهج خطيرين في المجتمع (فيديو)

«الفوزان» يحذّر من فئة ومنهج خطيرين في المجتمع (فيديو)

منذ 4 سنوات
الطقس: استمرار الأمطار على (تبوك، وحائل، والحدود الشمالية)

الطقس: استمرار الأمطار على (تبوك، وحائل، والحدود الشمالية)

منذ 9 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *