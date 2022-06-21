مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء.. أهالي الدمام أول من يصلون الفجر

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 23 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 22 يونيو 2022م.

موعد أذان الفجر

• مكة – 4:12

• المدينة – 4:03

• الرياض – 3:34

موعد أذان الظهر

○ مكة – 12:23

○ المدينة – 12:24

○ الرياض – 11:56

موعد أذان العصر

• مكة – 3:43

• المدينة – 3:45

• الرياض – 3:17

موعد أذان المغرب

○ مكة – 7:06

○ المدينة – 7:14

○ الرياض – 6:46

موعد أذان العشاء

• مكة – 8:36

• المدينة – 8:44

• الرياض – 8:16

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله، هي مدينة الدمام ويؤذن للفجر بالدمام في تمام الساعة 3:14 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:05 بمشيئة الله.