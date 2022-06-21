مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء.. أهالي الدمام أول من يصلون الفجر
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 23 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 22 يونيو 2022م.
موعد أذان الفجر
• مكة – 4:12
• المدينة – 4:03
• الرياض – 3:34
موعد أذان الظهر
○ مكة – 12:23
○ المدينة – 12:24
○ الرياض – 11:56
موعد أذان العصر
• مكة – 3:43
• المدينة – 3:45
• الرياض – 3:17
موعد أذان المغرب
○ مكة – 7:06
○ المدينة – 7:14
○ الرياض – 6:46
موعد أذان العشاء
• مكة – 8:36
• المدينة – 8:44
• الرياض – 8:16
يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله، هي مدينة الدمام ويؤذن للفجر بالدمام في تمام الساعة 3:14 دقيقة.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:05 بمشيئة الله.