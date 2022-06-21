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بإیران کارثة خلف أخرى.. انهيار مبنى جديد بمدينة تبريز (فيديو)
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بإیران کارثة خلف أخرى.. انهيار مبنى جديد بمدينة تبريز (فيديو)

بإیران کارثة خلف أخرى.. انهيار مبنى جديد بمدينة تبريز (فيديو)
١٠:١:٣٢ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في إیران الملالي‌ هناك کارثة خلف کارثة، فلم يمر شهر واحد على كارثة مبنى متروبول في مدينة عبادان الذي راح ضحيته قرابة الـ 50 شخصا، انهار اليوم مبنى آخر في مدينة تبریز.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت كاميرات القنوات الفضائية الإيرانية انهیار مبنی «مسکن مهر» الیوم بمدينة تبريز؛ فيما لا يزال عدد الضحایا والمفقودین مجهولا.

وبسبب انهيار مبنى متروبول في مدينة عبادان تظاهر إيرانيون غاضبون وقتها ولعدة أيام متتالية؛ احتجاجا على سوء إدارة البلاد، فيما كان عدد من المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض.

وهتف المحتجون “اخجل يا خامنئي”، مطالبين بسقوط الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

فيما شملت المظاهرات مدن متفرقة منها في بندر عباس مركز جنوباً، وفي بهبهان وشاهين شهر، فضلا عن المدينة المنكوبة عبادان، التابعة لإقليم الأحواز العربي.

الكلمات الدلالية:
إيران الملالي انهيار مبنى تبريز عبادان

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