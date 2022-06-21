«أخبر زوجته بإيقاظه لصلاة الفجر».. تفاصيل وفاة المضيف الجوي قصي العمودي داخل فندق في أمريكا

تواصل- فريق التحرير:

توفى المضيف الجوي قصي العمودي، بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء المكوث داخل فندق الملاحين بمدينة لوس أنجلوس بأمريكا، قبل رحلة مغادرته إلى جدة.

وكشف رضا العمودي أحد أقارب المضيف الجوي قصي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تفاصيل الوفاة وآخر مكالمة للراحل مع زوجته، وكيف علموا بوفاته.

وقال “العمودي” إن قصي كان متجها إلى جدة، وقبل وفاته بيوم طلب من زوجته أن توقظه على صلاة الفجر، وعند اتصالها لم يتم الرد، وكررت الاتصال عليه لإيقاظه على صلاة الظهر.

وأضاف :” وعند عدم رده تم التواصل مع أصدقائه في لوس أنجلوس، الذين اتجهوا إلى موقع سكنه ليفاجأوا بوفاته بسكتة قلبية، وأنه توفي خلال النوم”.

وتابع: “قصي عُرف عنه الطيب والأخلاق العالية، ومحبة عمل الخير، فيما دعا نشطاء التواصل الاجتماعي له بالمغفرة والرحمة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته”.

وحسب- العربية- فإن المتوفى تمت الصلاة عليه في مسجد الثنيان في جدة أمس بعد صلاة العصر، وتم الدفن في مقبرة الرويس.

فيما نعاه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأصدقائه وأقاربه داعين له بالرحمة والمغفرة.