مشهد مؤثر لناقة تختبأ من شدة الحرارة في مكان غير متوقع (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

بسبب ما تواجهه مدينة الرياض وما حولها هذه الأيام من تعامد الشمس على مدار السرطان، تتصاعد درجات الحراراة بشكل كبير جدا، وتتحول الأجواء إلى حر شديد يصعب تحمله.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، رصد أحد المواطنين هذا المشهد العجيب، سبحان الله لناقة لم تتحمل حرارة الشمس بقرية الحلوة التابعة لحوطة بني تميم بالرياض.

وتظهر الناقة بالفيديو وقد اختبأت في مكان ظليل يبدو وكأنه مدخل بيت كبير أو مزرعة، فلما شاهدها هذا المواطن لم يستطع أن يتجاوزها حتى يوثق تلك الحالة الفريدة لدى النوق وأنها برغم ما يطلق عليها من سفينة الصحراء إلا أنها ولشدة الحرارة ولهيب الشمس تحتاج إلى ظل يؤويها.