ملك الأردن يقدم لولي العهد أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية (صور)

تواصل- واس:

قدم ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، قلادة الحسين بن علي، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، وذلك تجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين.

وتعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

وكان ولي العهد و ملك الأردن عقدا لقاءً ثنائياً وجلسة مباحثات موسعة، بعد وصول ولي العهد إلى العاصمة عمان، فيما جرى عمل مراسم استقبال رسمية بعد الوصول.