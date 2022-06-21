لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف في «سابك» بهذه الشروط
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت شركة سابك، عبر موقع التوظيف “لينكدإن”، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في عددٍ من التخصصات، في الرياض ومكة وثول، وفق الشروط والتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
أخصائي ، إستراتيجية.
المؤهلات والخبرات:
شهادة جامعية في إدارة الأعمال / الهندسة / العلوم الزراعية.
خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الزراعة / صناعة البتروكيماويات.
طريقة التقديم :
أوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 يونيو 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).