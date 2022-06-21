لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف في «سابك» بهذه الشروط

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أعلنت شركة سابك، عبر موقع التوظيف “لينكدإن”، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في عددٍ من التخصصات، في الرياض ومكة وثول، وفق الشروط والتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي ، إستراتيجية.

المؤهلات والخبرات:

شهادة جامعية في إدارة الأعمال / الهندسة / العلوم الزراعية.

خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الزراعة / صناعة البتروكيماويات.

طريقة التقديم :

أوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 يونيو 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).