الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف في «سابك» بهذه الشروط
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فرص

لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف في «سابك» بهذه الشروط

لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف في «سابك» بهذه الشروط
٠٩:١:٥١ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة سابك، عبر موقع التوظيف “لينكدإن”، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في عددٍ من التخصصات، في الرياض ومكة وثول، وفق الشروط والتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي ، إستراتيجية.

المؤهلات والخبرات:

شهادة جامعية في إدارة الأعمال / الهندسة / العلوم الزراعية.

خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الزراعة / صناعة البتروكيماويات.

طريقة التقديم :

أوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 يونيو 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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