دراسة: 3 فئات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

تواصل – فريق التحرير:

كشف بحث أجرته كلية هارفارد للصحة العامة، أنه يمكن أن تكون مخاطر الإصابة بأمراض القلب مرتبطة بفصيلة الدم، حيث كشف الباحث الرئيسي الأستاذ المساعد لو تشي وزملاؤه عن فصائل الدم الأكثر خطورة.

نتائج الدراسة أوضحت أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم A أو B أو AB لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب مقارنة بفصيلة الدم O، ولكن تأتي على رأس قائمة الأكثر عرضة لخطر للإصابة بأمراض القلب التاجية فصيلة الدم AB، حيث تم التوصل إلى النتائج بناءً على بيانات من دراستين بحثيتين طويلتين، شملتا 89,550 مشاركًا بالغًا على مدى 20 عامًا.

في سياق متصل، توصلت بيانات الدراسة، إلى أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم AB كانوا أكثر عرضة بنسبة 23% للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالآخرين.

وكان الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم B أكثر عرضة للإصابة بنسبة 11٪، أما أصحاب فصيلة الدم A فكانت نسبة الخطر 5٪.

من جهته، قال الباحث تشي أنه في حين أن الناس لا يستطيعون تغيير فصيلة دمهم، فإن النتائج يمكن أن تساعد الأطباء على فهم أفضل للمعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.

وأشار تشي إلى أنه “من الجيد أن يعرف الشخص فصيلة دمه ومستويات الكوليسترول ومعدلات ضغط الدم”.