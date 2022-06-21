الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
دراسة: 3 فئات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 7 مخالفين لنظام البيئة ارتكبوا هذا الجُرم
ولي العهد يبعث رسالة خطية لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد
مشهد مؤثر لناقة تختبأ من شدة الحرارة في مكان غير متوقع (فيديو)
وظائف شاغرة بشركة مصفاة أرامكو موبيل «سامرف».. التفاصيل ورابط التقديم
«أفضل الأعمال الصلاة لوقتها».. أطفال يحافظون على صلاة «الجماعة» حتى في أوقات لهوهم

صحة

دراسة: 3 فئات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

دراسة: 3 فئات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب
٠٩:١:٤٧ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل  – فريق التحرير:

كشف بحث أجرته كلية هارفارد للصحة العامة، أنه يمكن أن تكون مخاطر الإصابة بأمراض القلب مرتبطة بفصيلة الدم، حيث كشف الباحث الرئيسي الأستاذ المساعد لو تشي وزملاؤه عن فصائل الدم الأكثر خطورة.

نتائج الدراسة أوضحت أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم A أو B أو AB لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب مقارنة بفصيلة الدم O، ولكن تأتي على رأس قائمة الأكثر عرضة لخطر للإصابة بأمراض القلب التاجية فصيلة الدم AB، حيث تم التوصل إلى النتائج بناءً على بيانات من دراستين بحثيتين طويلتين، شملتا 89,550 مشاركًا بالغًا على مدى 20 عامًا.

في سياق متصل، توصلت بيانات الدراسة، إلى أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم AB كانوا أكثر عرضة بنسبة 23% للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالآخرين.

وكان الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم B أكثر عرضة للإصابة بنسبة 11٪، أما أصحاب فصيلة الدم A فكانت نسبة الخطر 5٪.

من جهته، قال الباحث تشي أنه في حين أن الناس لا يستطيعون تغيير فصيلة دمهم، فإن النتائج يمكن أن تساعد الأطباء على فهم أفضل للمعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.

وأشار تشي إلى أنه “من الجيد أن يعرف الشخص فصيلة دمه ومستويات الكوليسترول ومعدلات ضغط الدم”.

الكلمات الدلالية:
أمراض القلب الدم صحة فصيلة الدم

مواد ذات صلة

المزيد
دراسة: البدانة تُسبّب تدهور وظائف الكُلى

دراسة: البدانة تُسبّب تدهور وظائف الكُلى

منذ 3 سنوات
حقيقة العلاقة بين تشوهات الحيوانات المنوية وتشوه الجنين

حقيقة العلاقة بين تشوهات الحيوانات المنوية وتشوه الجنين

منذ 4 سنوات
الثوم: نكهة قوية وحماية من أمراض الدم والسموم

الثوم: نكهة قوية وحماية من أمراض الدم والسموم

منذ 8 سنوات
5 «أعراض طبيعية» تدعوك لمراجعة طبيب القلب

5 «أعراض طبيعية» تدعوك لمراجعة طبيب القلب

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *