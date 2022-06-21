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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 7 مخالفين لنظام البيئة ارتكبوا هذا الجُرم
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محليات

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 7 مخالفين لنظام البيئة ارتكبوا هذا الجُرم

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 7 مخالفين لنظام البيئة ارتكبوا هذا الجُرم
٠٩:١:٢٦ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في متنزه السودة.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدة أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
الأمن البيئي القوات الخاصة عسير مخالف

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