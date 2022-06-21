وظائف شاغرة بشركة مصفاة أرامكو موبيل «سامرف».. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للمواطنين فقط، من حمَلة شهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الشركة، أن العمل سيكون بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: