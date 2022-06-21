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وظائف شاغرة بشركة مصفاة أرامكو موبيل «سامرف».. التفاصيل ورابط التقديم
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فرص

وظائف شاغرة بشركة مصفاة أرامكو موبيل «سامرف».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بشركة مصفاة أرامكو موبيل «سامرف».. التفاصيل ورابط التقديم
٠٩:١:٠٤ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للمواطنين فقط، من حمَلة شهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الشركة، أن العمل سيكون بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

  • الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر.
  • خبرة 3 سنوات في قضايا ذات صلة.

طريقة التقديم :
وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 يونيو 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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