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تزامنًا مع وصول ضيوف الرحمن.. تزويد المسجد الحرام بـ 80 ألف نسخة من المصحف الشريف
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محليات

تزامنًا مع وصول ضيوف الرحمن.. تزويد المسجد الحرام بـ 80 ألف نسخة من المصحف الشريف

تزامنًا مع وصول ضيوف الرحمن.. تزويد المسجد الحرام بـ 80 ألف نسخة من المصحف الشريف
١٠:١:٠٤ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قامت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة للمصاحف بتزويد الأرفف والدواليب بطبعات جديدة للمصحف الشريف من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ووضعها في متناول قاصدي بيت الله الحرام، حيث بلغ عددها (80) ألف نسخة.

فيما بلغ عدد الدواليب والخزانات التي تمت إضافتها وتوزيعها داخل المسجد الحرام (2300) دولاب مختلفة الأحجام، وذلك تزامناً مع وصول حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمصاحف والكتب الأستاذ غازي بن فهد الذبياني أن الإدارة قامت أيضاً بتزويد الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القران الكريم بعدة لغات أهمها ( الإنجليزية والأوردية والإندونيسية )، و المصحف الشريف بالحجم الكبير حيث وزعته في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام.

وأكد سعادته بأن عملية تزويد المصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها وكذلك التفاسير الميسرة مستمرة تيسيراً لقاصدي بيت الله الحرام واستثماراً لأوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع.

وأضاف الذبياني أن الإدارة أعدت برنامجاً خاصاً للاحتفاء بحجاج بيت الله الحرام، حيث خصصت مصحف يُهدى لكل حاج، يهتدي بهدايته ويستغل أوقاته بتلاوته فيصطحبه معه في هذه الرحلة المباركة، بالإضافة إلى برنامج بيان لمعاني كلمات القرآن الكريم مترجم بأكثر من 60 لغة، عبارة عن باركود (QR) يتم تحميله عبر الأجهزة الذكية.

تأتي هذه الخدمات إنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة مستمرة من قبل فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، في بذل المزيد من الجهود و تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – .

 

الكلمات الدلالية:
الملك سلمان شؤون الحرمين ضيوف الرحمن مصاحف

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