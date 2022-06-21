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«أفضل الأعمال الصلاة لوقتها».. أطفال يحافظون على صلاة «الجماعة» حتى في أوقات لهوهم
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الطفل

«أفضل الأعمال الصلاة لوقتها».. أطفال يحافظون على صلاة «الجماعة» حتى في أوقات لهوهم

«أفضل الأعمال الصلاة لوقتها».. أطفال يحافظون على صلاة «الجماعة» حتى في أوقات لهوهم
٠٩:١:١٢ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بدت مجموعة من الأطفال الصغار وقد حرصوا على أداء صلاة الجماعة في وقتها في إحدى الحدائق والمتنزهات، تاركين لعبهم ولهوهم ليؤدوا فرض ربهم.

وفي الصورة المتداولة تظهر مجموعة من الأطفال ما بين التاسعة والعاشرة من أعمارهم، في صورة جميلة فلم يتخلفوا عن الصلاة، بل وأقاموها جماعة؛ كما جعلوا أحدهم إماما يؤمهم.

وعلق أحد الرواد بمواقع التواصل قائلا: “في وقت نرى الكبار ألهتهم المغريات من حولهم فوقعوا فيها فتركوا الصلوات وتناسوا أن نبينا محمد صلى الله وعليه وسلم عندما عرج به إلى السماء رأى بعينيه عذاب تارك الصلاة والنائم عنها”.

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