الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
التأمينات: 5 خطوات لتعديل تاريخ الاستبعاد أو الالتحاق بالعمل
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محليات

التأمينات: 5 خطوات لتعديل تاريخ الاستبعاد أو الالتحاق بالعمل

التأمينات: 5 خطوات لتعديل تاريخ الاستبعاد أو الالتحاق بالعمل
٠٧:١:١٠ م، الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات تعديل الاستبعاد أو الالتحاق بالعمل.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد قال فيه : “تقدمت باستقالة من شركة وتم استبعادي من التأمينات بتاريخ لا يطابق تاريخ استقالتي وأريد تعديل التاريخ هل ارفع شكوى أم ماذا ؟!

وأجابت الوزارة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء” : إنه يمكن طلب تعديل تاريخ الاستبعاد أو الالتحاق من خلال الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول لحسابكم الشخصي

– اختيار التسلسل الزمني للاشتراكات

– تحديد المدة المراد تعديلها

– من ثم اختيار أيقونة (تعديل مدة الاشتراك)

– تحديد نوع الطلب وإكمال البيانات اللازمة.

الكلمات الدلالية:
الاستبعاد من العمل الالتحاق بالعمل العمل المؤسسة العامة للتأمينات

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