التأمينات: 5 خطوات لتعديل تاريخ الاستبعاد أو الالتحاق بالعمل
تواصل – فريق التحرير:
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات تعديل الاستبعاد أو الالتحاق بالعمل.
جاء ذلك في رد على سؤال مغرد قال فيه : “تقدمت باستقالة من شركة وتم استبعادي من التأمينات بتاريخ لا يطابق تاريخ استقالتي وأريد تعديل التاريخ هل ارفع شكوى أم ماذا ؟!
وأجابت الوزارة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء” : إنه يمكن طلب تعديل تاريخ الاستبعاد أو الالتحاق من خلال الخطوات التالية:
– تسجيل الدخول لحسابكم الشخصي
– اختيار التسلسل الزمني للاشتراكات
– تحديد المدة المراد تعديلها
– من ثم اختيار أيقونة (تعديل مدة الاشتراك)
– تحديد نوع الطلب وإكمال البيانات اللازمة.