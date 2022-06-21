التأمينات: 5 خطوات لتعديل تاريخ الاستبعاد أو الالتحاق بالعمل

تواصل – فريق التحرير:

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات تعديل الاستبعاد أو الالتحاق بالعمل.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد قال فيه : “تقدمت باستقالة من شركة وتم استبعادي من التأمينات بتاريخ لا يطابق تاريخ استقالتي وأريد تعديل التاريخ هل ارفع شكوى أم ماذا ؟!

وأجابت الوزارة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء” : إنه يمكن طلب تعديل تاريخ الاستبعاد أو الالتحاق من خلال الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول لحسابكم الشخصي

– اختيار التسلسل الزمني للاشتراكات

– تحديد المدة المراد تعديلها

– من ثم اختيار أيقونة (تعديل مدة الاشتراك)

– تحديد نوع الطلب وإكمال البيانات اللازمة.