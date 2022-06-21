الإعلان عن موعد القبول و التسجيل لدورة تأهيل الضباط الجامعيين
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أعلنت كلية الملك خالد العسكرية (لجنة القبول والتسجيل) بوزارة الحرس الوطني عن موعد فتح باب القبول و التسجيل للعام الدراسي 1444 هـ لدورة تأهيل الضباط الجامعيين (حملة الشهادة الجامعية)؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
شروط القبول لحملة الشهادة الجامعية:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ( يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة ).
- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن يكون غير متزوج بأجنبية .
- ألا يزيد سن المتقدم -عند بدء العام الدراسي-بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات، عدا الاطباء فلا يزيد سن المتقدم على (30) سنة.
- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم – 95 كجم ) .
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألّا يقل تقديره عن (جيد) في التخصصات المطلوبة اضغط هنا وألّا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.
- أن يؤدي اختبار (كفايات اللغة الإنجليزية STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك للتخصصات الصحية (عدا الأطباء).
- أن يؤدي اختبار (القدرات العامة) الذي يعقده المركز الوطني للقياس و ذلك (للتخصصات النظرية فقط).
- الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية
- إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.
- معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم للحاصلين على الشهادة الجامعية من جامعات الخارج.
- أن يجتاز جميع إجراءات القبول ( اختبارات التخصص ،المقابلة الشخصية ، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني , ).
- أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي .
التخصصات المطلوبة (للجامعيين):- (اضغط هنا)
مواعيد التقديم لحملة الشهادة الجامعية:
– ابتداء من يوم الاحد 27-11-1443 هـ الموافق 26-06-2022 م الساعة العاشرة صباحا و حتى يوم الخميس 01-12-1443 هـ الموافق 30-06-2022 م الساعة الحادية عشر صباحا حسب تقويم ام القرى على مدار الأربع و العشرين ساعة.
التقديم:
حملة الشهادة الجامعية:
– يبدأ التقديم في المواعيد الموضحة أعلاه عبر بوابة بوابة القبول والتسجيل.
– وينتهي يوم الأحد بتاريخ 11 شوال 1442هـ الموافق 23 مايو 2021م,.
– رابط التقديم: (اضغط هنا)