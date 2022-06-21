الإعلان عن موعد القبول و التسجيل لدورة تأهيل الضباط الجامعيين

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية (لجنة القبول والتسجيل) بوزارة الحرس الوطني عن موعد فتح باب القبول و التسجيل للعام الدراسي 1444 هـ لدورة تأهيل الضباط الجامعيين (حملة الشهادة الجامعية)؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

شروط القبول لحملة الشهادة الجامعية:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ( يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة ).

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون غير متزوج بأجنبية .

ألا يزيد سن المتقدم -عند بدء العام الدراسي-بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات، عدا الاطباء فلا يزيد سن المتقدم على (30) سنة.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم – 95 كجم ) .

أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألّا يقل تقديره عن (جيد) في التخصصات المطلوبة اضغط هنا وألّا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

أن يؤدي اختبار (كفايات اللغة الإنجليزية STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك للتخصصات الصحية (عدا الأطباء).

أن يؤدي اختبار (القدرات العامة) الذي يعقده المركز الوطني للقياس و ذلك (للتخصصات النظرية فقط).

الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية

إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.

معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم للحاصلين على الشهادة الجامعية من جامعات الخارج.

أن يجتاز جميع إجراءات القبول ( اختبارات التخصص ،المقابلة الشخصية ، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني , ).

أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي .

التخصصات المطلوبة (للجامعيين):- (اضغط هنا)

مواعيد التقديم لحملة الشهادة الجامعية:

– ابتداء من يوم الاحد 27-11-1443 هـ الموافق 26-06-2022 م الساعة العاشرة صباحا و حتى يوم الخميس 01-12-1443 هـ الموافق 30-06-2022 م الساعة الحادية عشر صباحا حسب تقويم ام القرى على مدار الأربع و العشرين ساعة.

التقديم:

حملة الشهادة الجامعية:

– يبدأ التقديم في المواعيد الموضحة أعلاه عبر بوابة بوابة القبول والتسجيل.

– وينتهي يوم الأحد بتاريخ 11 شوال 1442هـ الموافق 23 مايو 2021م,.

– رابط التقديم: (اضغط هنا)