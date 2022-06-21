وظائف شاغرة بمركز «الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية»

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أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات،، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1 ـ معاون عمليات

2 ـ قيادة التخطيط وإدارة الأداء

الوصف الوظيفي:

لدعم تنفيذ ومراقبة الأولويات الإستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية لجميع الإدارات وتقديم التحليلات والتقارير الإستراتيجية ، للمساعدة في اتخاذ القرارات التجارية ومساعدة KAPSARC على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

المؤهلات والخبرة:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو الاقتصاد أو المالية أو الإحصاء

طريقة التقديم:

ـ للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية:

1 ـ معاون عمليات: اضغط هنا

2 ـ قيادة التخطيط وإدارة الأداء: اضغط هنا