وظائف شاغرة بمركز «الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية»
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات،، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
1 ـ معاون عمليات
2 ـ قيادة التخطيط وإدارة الأداء
الوصف الوظيفي:
لدعم تنفيذ ومراقبة الأولويات الإستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية لجميع الإدارات وتقديم التحليلات والتقارير الإستراتيجية ، للمساعدة في اتخاذ القرارات التجارية ومساعدة KAPSARC على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
المؤهلات والخبرة:
درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو الاقتصاد أو المالية أو الإحصاء
طريقة التقديم:
ـ للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية:
1 ـ معاون عمليات: اضغط هنا
2 ـ قيادة التخطيط وإدارة الأداء: اضغط هنا