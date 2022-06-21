رجل أمن يوقع بمقيم أعلن عن حملات حج وهمية (مداهمة حية)

تواصل- فريق التحرير:

نشر حساب “الأمن العام” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو لمداهمة حية لأحد مكاتب الحملات الوهمية للحج والعمرة.

وفي بيان “الأمن العام”، فإن الجهات الأمنية قبضت في إطار حملاتها الأمنية لرصد مكاتب الحملات الوهمية للحج والعمرة على مقيم من الجنسية المصرية ارتكب حادثة جنائية تمثلت في الإعلان والتسويق لحملات حج وهمية في موقع بمنطقة الرياض، والاستيلاء من ضحاياه على مبالغ مالية.

وبحسب البيان، فقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ويظهر الفيديو، أحد رجال الأمن وهو يقوم بالاتصال بالمقيم المصري- على أنه مواطن يريد تصريح للحج-، ويحدد معه مكان المقابلة والمبلغ المالي، ثم يطلب منه إرسال الموقع له، وهو ما ساعد رجال الأمن في ضبطه وبحوزته مبالغ مالية، وإحالته إلى جهات التحقيق.