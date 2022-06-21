الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
«المرور» يعلن ضبط قائد مركبة قادها عكس السير
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محليات

«المرور» يعلن ضبط قائد مركبة قادها عكس السير

«المرور» يعلن ضبط قائد مركبة قادها عكس السير
٠٦:١:٥٨ م، الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، تحديد هوية قائد مركبة قادها عكس السير، وضبطه وضبط المركبة المستخدمة في الواقعة.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر قائد مركبة يقودها عكس السير معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، فيما سمع صوت إنذار مركبة دورية تابعة للشرطة.

وتفاعل حساب “المرور” عبر موقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو” ورد بعد ساعات فقط، مؤكدًا القبض على قائد المركبة.

ونشر “المرور” صورة المركبة” وعلق عليها قائلًا :” نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

الكلمات الدلالية:
الشرطة المرور عكس الاتجاه قائد مركبة

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