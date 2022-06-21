هل تعاني من الأرق؟ استشاري طب أسري يقدم لك هذه النصيحة

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وجه د. علاء الرحيلي استشاري طب الأسرة، نصائح مهمة لمن يعاني من مشاكل الأرق وعدم القدرة على النوم ليلا.

وقال الرحيلي، عبر حسابه في “تويتر”: “هل تعاني من الأرق؟ وجدت الأبحاث أن قضاء وقت أكثر خارج المنزل، أثناء النهار في الهواء الطلق ووسط الطبيعية والمساحات الخضراء يحسن من جودة النوم، ومن جودة الحياة.

وأضاف د. علاء الرحيلي “هذا أحد الأسباب التي تشجع وجود مساحات خضراء يسهل الوصول لها داخل الأحياء السكنية”.