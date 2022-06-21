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«وزع إعلان للبحث عن حذائه».. أمانة جدة تنسق مع الجهات المختصة لضبط أحد مشاهير سناب شات
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محليات

«وزع إعلان للبحث عن حذائه».. أمانة جدة تنسق مع الجهات المختصة لضبط أحد مشاهير سناب شات

«وزع إعلان للبحث عن حذائه».. أمانة جدة تنسق مع الجهات المختصة لضبط أحد مشاهير سناب شات
٠٦:١:٣٢ م، الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نسقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة بأمانة جدة، مع الجهات المختصة، لاستدعاء أحد مشاهير تطبيق “سناب شات”، بعد قيامه بتوزيع ملصقات عشوائية في أحد أحياء جدة دون الحصول على ترخيص بذلك، حسب صحيفة عكاظ.

وكان “المشهور” المدعو (ع.ب) وزع ملصقات في أحد الأحياء، داعيا إلى البحث عن حذائه المسروق -على حد وصفه-، راصدا مبلغ 1000 ريال جائزة مالية لمن يعثر عليه، كما عمد إلى توثيق فعلته ونشرها عبر حسابه في “سناب شات”.

وتأتي متابعة ورصد المخالفة في إطار حرص الجهات المعنية على القضاء على ظاهرة التشوه البصري التي تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على مكافحتها والحد منها في كافة أنحاء المملكة.

الكلمات الدلالية:
أمانة جدة القبض على مشهور حذاء سناب شات مشهور

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