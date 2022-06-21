جد سبعيني يقتل حفيده بـ5 طلقات بسبب خلافات مالية

تواصل- وكالات:

أقدم جد سبعيني على قتل حفيده بإطلاق النار عليه وإصابته بخمس طلقات، أودت بحياته في الحال في الأرجنتين.

وأظهرت صور التقطتها كاميرات المراقبة، قيام جد أرجنتيني بإطلاق النار على حفيده، حتى الموت بعد خلافهما على ديون مالية.

وفي التفاصيل، أطلق الجد دومينجو فيرنا، 77 عاماً، خمس طلقات نارية على حفيده بريان فيرنا، 29 عاماً، حين كان واقفاً خلف مدخل منزله، في مدينة باهيا بلانكا الساحلية في الأرجنتين.

وأظهر تقرير التشريح، أن بريان أُصيب برصاصة في البطن، والصدر، والرقبة، والخد والكتف.

وأفادت والدة الضحية، أنها كانت تتعرّض للتعنيف على يد والدها، والذي كان ينهال عليها بالضرب أثناء حملها.