نجل «إيلون ماسك» يتحول جنسيًا إلى فتاة ويتبرأ من والده

تواصل- وكالات:

أعلن نجل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تحوله جنسيًا إلى فتاة، وطلب تغيير اسمه قانونيا لأنه “لم يعد ترغب بالعيش مع والده البيولوجي أو الرغبة بالارتباط به بأي شكل أو صلة أو طريقة”.

وحسب شبكة “سكاي نيوز”، تقدم نجل “ماسك” بالتماس لتغيير الاسم وشهادة الميلاد الجديدة التي تعكس هويته الجنسية الجديدة في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا في سانتا مونيكا.

وطلبت كزافييه ألكسندر ماسك (السابقة)، التي بلغت 18 عاما مؤخرا، وسن الرشد في كاليفورنيا، من المحكمة تغيير اعترافها بالجنس من ذكر إلى أنثى وتسجيل اسمها الجديد، وفقا لوثائق المحكمة المتاحة عبر الإنترنت التي نقلتها سكاي نيوز عن «PlainSite.org».