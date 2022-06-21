الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
الرئيس المصري يشيد بتطور العلاقات المصرية مع المملكة بكافة المجالات
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دولي

الرئيس المصري يشيد بتطور العلاقات المصرية مع المملكة بكافة المجالات

الرئيس المصري يشيد بتطور العلاقات المصرية مع المملكة بكافة المجالات
٠٦:١:٤٠ م، الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتطور العلاقات المصرية مع المملكة في كافة المجالات.

وأكد الرئيس السيسي على الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق مع قيادة المملكة.

وكان الرئيس المصري قد أقام مراسم استقبال رسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ‎ولي العهد، في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان ولي العهد وصل القاهرة مساء أمس، في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يزور ولي العهد الأردن وتركيا في جولة إقليمية بتفويض من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _حفظه الله _.

الكلمات الدلالية:
الرئيس السيسي العلاقات المصرية المملكة مصر

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