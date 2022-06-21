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توضيح من «الجوازات» بشأن تسجيل البصمة للفئات العمرية من 12 سنة فأعلى
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محليات

توضيح من «الجوازات» بشأن تسجيل البصمة للفئات العمرية من 12 سنة فأعلى

توضيح من «الجوازات» بشأن تسجيل البصمة للفئات العمرية من 12 سنة فأعلى
٠٥:١:٣٥ م، الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، مع بعض الاستفسارات الشائعة بشأن تسجيل البصمة للفئات العمرية من 12 سن فأعلى.

وأوضحت الجوازات، أنه لا يلزم مراجعة الأحوال المدنية لتسجيل البصمة لطفل عمره 13 عاما وجوازه لم ينته بعد، مؤكدة أنه بإمكانه السفر طالما كان الجواز ساريا.

وأضافت أنه يمكن إصدار جواز السفر السعودي للأبناء التابعين بعد تسجيل البصمة والصورة في الأحوال المدنية.

وتابعت الجوازات، أنه يمكن إصدار الجوار للأبناء عبر منصة أبشر بعد إصدار بطاقة الهوية الوطنية من الأحوال المدينة للأبناء بعمر 12 عاما.

الكلمات الدلالية:
أبشر البصمة الجوازات المديرية العامة للجوازات

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