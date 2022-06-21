الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
«النيابة العامة» تحذر من الممارسات الاحتيالية الخاصة بـ «حملات الحج» وتحدد هذه العقوبات
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محليات

«النيابة العامة» تحذر من الممارسات الاحتيالية الخاصة بـ «حملات الحج» وتحدد هذه العقوبات

«النيابة العامة» تحذر من الممارسات الاحتيالية الخاصة بـ «حملات الحج» وتحدد هذه العقوبات
٠٣:١:٣٨ م، الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة من كافة الممارسات الاحتيالية بقصد الاستيلاء على مال الغير في شأن حملات الحج أي كانت نمطها وصبغتها وطريقة ارتكابها، مؤكدة أن تلك الممارسات تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وفي إنفوجراف نشرته النيابة العامة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ أوضحت فيه أن الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق خداعهم، أو الكذب عليهم، أو إيهامهم بحملات حج وهمية، جريمة احتيال مالي.

وأضافت النيابة العامة أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأن فاعلها يستوجب عليه هذه العقوبات:

ـ السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات
ـ غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين

الكلمات الدلالية:
جرائم الاحتيال حملات الحج ممارسات احتيالية موجبة للتوقيف

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