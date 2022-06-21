الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
رجل الأمن بجامعة المنصورة يكشف عن أمر مروع كاد القاتل أن يفعله بالضحية
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دولي

رجل الأمن بجامعة المنصورة يكشف عن أمر مروع كاد القاتل أن يفعله بالضحية

رجل الأمن بجامعة المنصورة يكشف عن أمر مروع كاد القاتل أن يفعله بالضحية
٠٤:١:١٠ م، الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشف رجل الأمن في جامعة المنصورة، الذي ظهر وهو يلقي القبض على المتهم بقتل طالبة المنصورة، تفاصيل جديدة ومخيفة وصفها بالشيطانية في حادثة قتل الفتاة أمام بوابة جامعة المنصورة، وقبل دخولها الامتحان.

وقال إبراهيم العجرودي، إنه أثناء عمله بالبوابة الرئيسية للجامعة فوجئ بصرخات واستغاثة الطالبات به، من أجل التدخل لفض مشاجرة طالب يعتدي بالضرب على طالبة، ليتوجه إلى مكان الحادث، والذي كان يبعد عنه حوالي 20 مترًا.

ونقل موقع- القاهرة 24- عن رجل الأمن، أنه ركض تجاه المتهم الذي هدده من الاقتراب منه، لكنه لم يأبه ونجح في توقيفه، وشل حركته، وتمكن من طرحه أرضًا بمساعدة الأهالي، والإمساك بالسكين، مضيفًا: المتهم هددني وقالي لو راجل ادخل عليّ، بس أنا مخفتش منه.

وأشار إلى أنه تدخل بينما كانت نية القاتل فصل رأس الضحية عن جسدها، منوها أن تدخله ساهم في عدم نجاح المتهم في هذا الأمر المرعب.

كما أوضح رجل الأمن أنه يتذكر المشهد المأساوي للجريمة، وأنه لا يغيب عن عقله وذهنه بسبب بشاعته.

الكلمات الدلالية:
جامعة المنصورة جريمة المنصورة رجل أمن طالبة المنصورة

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