الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 23 / 11 / 1443هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.