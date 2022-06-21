الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله –
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الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله –

الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله –
٠٣:١:٢٢ م، الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل-واس :

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 23 / 11 / 1443هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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الديوان الملكي السعودية والدة أمير وفاة

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