لماذا يشعر البعض بارتفاع حرارة الأجواء هذه الأيام؟

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توقع الخبير والباحث في الطقس والمناخ، وليد سليمان الحقيل اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف فلكيا.

وقال الحقيل، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “اليوم 21 يونيو (22/11/1443) بداية الصيف فلكيا ، تتعامد الشمس على مدار السرطان، ويكون الإحساس بحرارة الشمس أعلى من السابق.

وأضاف وليد سليمان الحقيل “في هذه الآونة تزيد الحرارة .. مع العلم أن الصيف حسابيا بدأ يوم 7 يونيو”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

فيما تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويستمر تأثير العوالق الترابية على شرق ووسط وجنوب وجنوب غرب المملكة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف.