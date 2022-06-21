الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
لماذا يشعر البعض بارتفاع حرارة الأجواء هذه الأيام؟
صدور بيان ختامي مشترك لزيارة سمو ولي العهد إلى مصر
رجل الأمن بجامعة المنصورة يكشف عن أمر مروع كاد القاتل أن يفعله بالضحية
ولي العهد يغادر القاهرة بعد زيارة رسمية ويتجه إلى الأردن
نصائح مهمة للحفاظ على صحة الحاج
رعب في فرنسا.. عواصف وأمطار ثلجية بحجم كرات التنس تحطم المركبات

محليات

لماذا يشعر البعض بارتفاع حرارة الأجواء هذه الأيام؟

لماذا يشعر البعض بارتفاع حرارة الأجواء هذه الأيام؟
٠٤:١:٢٠ م، الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع الخبير والباحث في الطقس والمناخ، وليد سليمان الحقيل اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف فلكيا.

وقال الحقيل، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “اليوم 21 يونيو (22/11/1443) بداية الصيف فلكيا ، تتعامد الشمس على مدار السرطان، ويكون الإحساس بحرارة الشمس أعلى من السابق.

وأضاف وليد سليمان الحقيل “في هذه الآونة تزيد الحرارة .. مع العلم أن الصيف حسابيا بدأ يوم 7 يونيو”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

فيما تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويستمر تأثير العوالق الترابية على شرق ووسط وجنوب وجنوب غرب المملكة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف.

الكلمات الدلالية:
الأجواء الأرصاد الطقس حرارة الأجواء وليد الحقيل

مواد ذات صلة

المزيد
جيش الاحتلال يفرق بالقوة مسيرة لفلسطينيين بمسقط رأس «دوابشة»

جيش الاحتلال يفرق بالقوة مسيرة لفلسطينيين بمسقط رأس «دوابشة»

منذ 7 سنوات
(التنمية العقارية) بالرياض يحدد مواعيد من شملتهم دفعة القروض الجديدة‎

(التنمية العقارية) بالرياض يحدد مواعيد من شملتهم دفعة القروض الجديدة‎

منذ 9 سنوات
النيابة العامة تحقق في الاعتداء على نزيل «تأهيل وادي الدواسر»

النيابة العامة تحقق في الاعتداء على نزيل «تأهيل وادي الدواسر»

منذ 5 سنوات
تعرف على المستندات المطلوبة لتوصيل المياه والصرف الصحي

تعرف على المستندات المطلوبة لتوصيل المياه والصرف الصحي

منذ سنتين

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *