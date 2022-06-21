الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
رعب في فرنسا.. عواصف وأمطار ثلجية بحجم كرات التنس تحطم المركبات
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دولي

رعب في فرنسا.. عواصف وأمطار ثلجية بحجم كرات التنس تحطم المركبات

رعب في فرنسا.. عواصف وأمطار ثلجية بحجم كرات التنس تحطم المركبات
٠٤:١:١٤ م، الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات :

اجتاحت عواصف مصحوبة برياح شديدة وأمطار ثلجية بحجم كرات التنس، مدينة بوردو بجنوب غرب فرنسا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
وتسببت العواصف في تعطل إمدادات الطاقة وتضرر أسطح المنازل وحدوث فيضانات وأضرار كبيرة.
وحسب إعلام فرنسي، فقد انقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص، وتم توفير أماكن إيواء طارئة لـ30 شخصا.
وتطلب الأمر إخلاء معسكر للعطلة به 126 تلميذًا و28 مدرسا، وقد أصيب طفلان بجروح طفيفة.
ويُعتقد أن أحوال الطقس السيئة ألحقت أضرارا بمزارع الكروم الشهيرة وغيرها من الزراعات في المنطقة.

وعرضت شبكة إذاعة وتليفزيون لوكسمبورج صورا لسيارات لحقت بها خدوش وتحطم زجاجها الأمامي بسبب كرات البَرَد.

الكلمات الدلالية:
امطار رعب فرنسا كرات ثلجية مركبات

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