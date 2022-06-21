خرج من مطعمه ليصارع تمساحا بالمقلاة (شاهد)

تواصل ـ فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو خروج تمساح من البحيرة ليقترب من مطعم، فإذ بصاحب المطعم يخرج له بالمقلاة ويضربه على أم رأسه.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي من أستراليا؛ يرصد التمساح الضخم وهو يقترب من مكان عشبي أخضر، يبدو أن مطعم هذا الرجل بجواره مباشرة، بل ويبدو أن هذا الرجل قد عانى من ظهور التماسيح بالقرب من مطعمه لأكثر من مرة.

ويظهر في المقطع أيضا، أن الرجل المسن صاحب المطعم يضرب التسماح بقوة وبعصبية شديدة، مما يؤكد أنه يعاني من ظهور التماسيح بالقرب من مطعمه لأكثر من مرة؛ وهو ما جعل المواجهة تنتهي بقرار التمساح هاربا من قوة الضرب على رأسه بالمقلاة.