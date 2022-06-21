الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
بالإجماع.. مجلس إدارة تويتر يوافق على تملك إيلون ماسك للشركة
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دولي

بالإجماع.. مجلس إدارة تويتر يوافق على تملك إيلون ماسك للشركة

بالإجماع.. مجلس إدارة تويتر يوافق على تملك إيلون ماسك للشركة
٠٢:١:٢٥ م، الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضى مجلس إدارة شركة تويتر ، اليوم الثلاثاء، بالإجماع بالموافقة على تملك الملياردير إيلون ماسك للشركة.

وفي وقت سابق، طالب الملياردير إيلون ماسك من موظفي شركة تويتر، في أول اجتماع معهم بالعمل على زيادة مرتادي موقع تويتر لقرابة مليار مستخدم نشط.

وقال ماسك إن تسريح العمال في تويتر غير مستبعد وسيعتمد على وضع الشركة المالي، التي قال إنها بحاجة إلى مليار مستخدم نشط، حتى تستعيد عافيتها.

وتابع : “إن الشركة بحاجة إلى أن تكون بحالة جيدة، وفي الوقت الحالي، تتجاوز التكاليف الإيرادات”.

واستطرد إيلون ماسك قائلا، موجها حديثه لموظفي الشركة: “يجب أن يكون هناك تبرير لعدد الموظفين الكبير وإلا فلن تتمكن تويتر من النمو”، أما عن المحتوى، قال ماسك:”  إن المستخدمين لهم الحق في تصفية المحتوى الذي لا يريدون رؤيته”.

وأوضح أن المعيار في تويتر ليس فقط عدم الإساءة إلى الناس، بل أيضاً توفير مصادر الترفيه والمعرفة، مع منح المستخدمين الحرية في التعبير عن آرائهم.

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