ضحت بحياتها صونًا لشرفها.. كاميرا مراقبة توثق واقعة تفطر قلوب اليمنيين

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حالة من الغضب العارم اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، عقب تداول فيديو لواقعة صادمة سجلتها كاميرا مراقبة في أحد الشوارع.

وتمثلت الواقعة في إقدام فتاة على إلقاء نفسها من أتوبيس نقل عام، بعدما حاول السائق خطفها والتحرش بها والنيل من شرفها، فقررت التضحية بحياتها من أجل عرضها.

الواقعة حدثت في أحد شوارع محافظة يريم اليمنية، ورصدتها إحدى الكاميرات المراقبة، حيث وثّقت لحظة قفز المرأة من الباص في سرعته على أحد الشوارع يوم الأحد الماضي 19 يونيو.

ولقيت المرأة مصرعها في الحال، لتشعل ثورة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالقبض على سائق الأتوبيس والقصاص منه.

وحسب إعلام محلي، فقد استغل أحد سائقي باصات النقل الصغيرة داخل المدينة امرأة ركبت معه لتصل إلى منزلها، وبعد صعودها وقطع مسافة قصيرة فوجئت بالسائق يباشرها بعبارات التحرش محاولا الاختلاء بها في مكان بعيد عن وجهتها، ما دفعها إلى القفز من الباص المتحرك بسرعة، فارتطم جسدها بقوة وفارقت الحياة على الفور.

وأوضح إعلاميون أن الجاني عاد بسرعة لمنزله بعد جريمته، وقام بتفريغ الهواء من عجلات الباص ليوحي بأنه كان معطلاً، إلا أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً وتحركت إلى موقع الحادثة.

وتم نقل جثمان المرأة إلى ثلاجة المستشفى، وتتبعت الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة في المحلات الواقعة على الشارع للكشف عن تفاصيل الجريمة، وتم بالفعل تحديد الباص ولونه ونوعه.

وعلى إثر ذلك تحددت هوية المجرم، فتوجهت للقبض عليه، ولدى الوصول إلى قريته وجدوا الباص واقفاً أمام منزله، وتم سحبه كأداة جريمة إلى الحجز في إدارة الأمن.

فيما حاول السائق التخفي فقضى ساعات الليل في بيت مهجور داخل القرية حتى أبلغ عنه بعض الأهالي فجرى اعتقاله ومباشرة التحقيقات معه.