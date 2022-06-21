“فنتك” تعلن تفاصيل برنامج التدريب والتوظيف في أكثر من 60 جهة حكومية وخاصة

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أعلنت فنتك “مبادرة تحت إشراف البنك المركزي”، بالتعاون مع شركائها، عن إطلاق النسخة الخامسة من (برنامج فنتك التدريبي 2022) للطلاب والخريجين والموظفين بالتعاون مع أكثر من (60) شريكًا من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والبنوك وشركات الفنتك بالمملكة، تشمل مسارات التدريب التالي:

– تطوير الأعمال

– البرمجة

– التسويق

– الأعمال القانونية

– تطوير واختيار المنتجات

– الإدارة والاستراتيجيات

– الموارد البشرية

– المالية والمحاسبة

– المبيعات

– دعم العملاء

– الأبحاث وتحليل البيانات

– التصميم الجرافيكي

وتستهدف البرامج المتاحة حديثي التخرج، وأصحاب الخبرات، وطلاب الجامعات والثانوية، وخريجي الدبلوم.

برنامج فنتك التدريبي (2022) هو عبارة عن برامج متعددة تطرحها فنتك بالمملكة، بالتعاون مع شركائها من كبريات المؤسسات المالية والبنوك وشركات الفنتك، وتهدف إلى إتاحة فرصة متميزة للمتدربين لاكتساب المعرفة وممارسة مهارات جديدة في المجالات التقنية وغير التقنية من خلال العمل في إحدى المؤسسات المالية والبنوك وشركات الفنتك الرائدة في (عدد 40 جهة) بالإضافة لدعم الشركاء لإيجاد مواهب واعدة.

ونوهت “فنتك عن عدة ملاحظات وهي:

– مقاعد التدريب محدودة

– سيكون التدريب عن بعد أو حضوريًا حسب الطريقة المحددة في ملف الدورات لكل جهة تدريبية.

– بعض البرامج التدريبية منتهية بالتوظيف.

– تختلف الشروط في كل جهة تدريبية.

– دور فنتك السعودية هو تيسير الفرص للمتقدمين من خلال شركائها في مجتمع الفنتك ولا تشارك في فحص طلبات التقديم أو مساعدة الشركات في اختيار المرشحين.

– سيكون التدريب عن بعد فقط في حال استمرت الإجراءات الاحترازية على الأعمال المتخذة للحد من إنتشار فايروس كورونا.

ويمكن الاطلاع على البرنامج والتقديم من ( هنا ).