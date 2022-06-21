الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
لليوم الثاني.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11659 نقطة
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اقتصادية

لليوم الثاني.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11659 نقطة

لليوم الثاني.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11659 نقطة
٠١:١:٣١ م، الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس، اليوم، مرتفعًا 298.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11659.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء، لسوق الأسهم، نحو 173 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 338 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 184 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 24 شركة على تراجع.

وجاءت أسهم شركات بترو رابغ، والصقر للتأمين، والكيميائية، ودار الأركان، وأكوا باور الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات صادرات، وبحر العرب، وشمس، ووفرة، وأسمنت اليمامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 9.98%.

فيما جاءت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وإعمار، والراجحي، وصادرات هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، و إس تي سي، و الإنماء، ودار الأركان، وصادرات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 166.98 نقطة ليقفل عند مستوى 20875.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 469 الف مليون سهم تقاسمتها 2464 صفقة.

 

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