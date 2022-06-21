النفط يصعد ويُعوّض خسائر نهاية الأسبوع

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سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، ليتجاوز الذهب الأسود خسائر أسبوعية مُني بها خلال ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وبسبب نقص المعروض وزيادة الطلب، زاد النفط في العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتًا، أو 0.7% إلى 114.94 دولار للبرميل، إضافة إلى مكاسب أمس الاثنين، التي بلغت 0.9%، بعد أن تراجعت أسعار برنت بنسبة بلغت 7.3%، خلال الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود يوليو التي يحل أجلها اليوم، إلى 111.19 دولار للبرميل، بزيادة 1.63 دولار أي بنسبة 1.5% عن مستوى إقفال يوم الجمعة.

وخلال تعاملات أمس الاثنين، حقق النفط مكاسب، في ظل تكهنات باحتمال ارتفاع الطلب في المدى القريب، وسط مخاوف من نقص المعروض، وكذلك التشديد النقدي في الولايات المتحدة، الذي من المحتمل أن يؤدي إلى ركود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم أغسطس، بنسبة 0.55% أو بقيمة 62 سنتًا، إلى 113.74 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.39% أو بقيمة 43 سنتًا عند 109.99 دولار للبرميل.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات مخزونات النفط الأمريكية، خلال هذا الأسبوع، ومن المنتظر أن تصدر بيانات معهد البترول الأمريكي عن الأسبوع المنتهي يوم 17 يونيو، يوم غد الأربعاء، وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تصدر يوم الخميس المقبل.