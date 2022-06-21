الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. السيارات العائمة بعدما جرفتها مياه الفيضانات في الصين
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شاهد.. السيارات العائمة بعدما جرفتها مياه الفيضانات في الصين

شاهد.. السيارات العائمة بعدما جرفتها مياه الفيضانات في الصين
٠١:١:٤٤ م، الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، السيارات وهي تعوم في الشوارع بعدما جرفتها السيول والفيضانات الضخمة في الصين.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف جرفت الفيضانات الضخمة السيارات التي شُوهدت عائمة في شوارع منطقة قوانجدونج الصينية.

وقبل يومين أعلنت السلطات الصينية، أن منطقة حوض نهر اللؤلؤ جنوبي البلاد تعرضت لفيضانات ضخمة، جراء الأمطار الغزيرة، التي تسببت في ارتفاع منسوب المياه في الأنهار الرئيسة.

وحسب وكالة أنباء “شينخوا” الرسمية، فإن الفيضانات حدثت في نهري شيجيانج وبيجيانج الرئيسيين بحوض نهر اللؤلؤ بعد أيام قليلة من السيول التي اجتاحت المنطقة.

من ناحيتها أعلنت وزارة الموارد المائية، رفع مستوى الاستجابة للطوارئ من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث، لتعزيز أعمال الوقاية من الفيضانات، حيث جرى إرسال 5 مجموعات عمل إلى مقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين ومنطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج، حيث بقي مستوى الاستجابة للطوارئ عند المستوى الثالث، في محاولة من السلطات لمواجهة هذه الموجة من الفيضانات والسيول الجارية.

الكلمات الدلالية:
الأمطار الغزيرة الصين الفيضانات سيول جارية منطقة قوانجدونج

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