تصاعد الموقف بين روسيا وليتوانيا.. وأوروبا تُحذر موسكو

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام روسية، أن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الروسي، وصل إلى منطقة كالينينجراد لمناقشة التطورات وسط تصاعد التوتر مع ليتوانيا.

فيما دعا سفير الاتحاد الأوروبي في موسكو، السلطات الروسية إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية تجاه ليتوانيا، لافتًا إلى أنه أبلغ السلطات الروسية أن ليتوانيا تطبق العقوبات الأوروبية في ما يتعلق بمنطقة كالينينجراد.

وأكد سفير روسيا لدى المنظمات الدولية، أن بلاده تحتاج إلى العودة للتنفيذ السليم لاتفاقية عبور البضائع لكالينينجراد دون عوائق.

وفي كلمة له أمام خريجي مؤسسات التعليم العسكري الروسي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صاروخ “سارمات” الباليستي الملقب بيوم القيامة، سيدخل الخدمة بنهاية العام الحالي، مؤكدًا أن موسكو مستمرة في تحديث القوات المسلحة وتطوير مختلف فروعها.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم، أنها استدعت مبعوث الاتحاد الأوروبي لديها، بشكل عاجل، بسبب أزمة عبور البضائع إلى كالينينجراد، مؤكدة أن حظر ليتوانيا عبور البضائع عبر أراضيها إلى مقاطعة كالينينجراد، تعتبره موسكو عملًا عدائيًا صريحًا.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الناطق باسم الكرملين، أنه يعتقد أن الأزمة مع أوكرانيا ستطول، وأن روسيا وحلفاءها لن يثقوا في الغرب بعد الآن.