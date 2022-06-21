أسعار العملات مقابل الريال اليوم

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ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الريال، اليوم الثلاثاء 21 من يونيو، وفق البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.9512

وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:

الدرهم الإماراتي 1.0209

الدينار البحريني 9.9469

الدينار الكويتي 12.2210

الريال العماني 9.7390

الريال القطري 1.0297

الجنيه الاسترليني 4.5958

الين الياباني 0.0278

وفي سياق مواز، ارتفع الروبل الروسي أمام الدولار، اليوم، رغم استمرار العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، وتأثرها بالعقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل المجتمع الدولي.

وقفز الروبل الروسي، في بداية تداول العملات في بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، مقابل الدولار واليورو، بأكثر من 2% أمام كلا العملتين مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، أمس الاثنين.

فيما انخفض سعر الدولار مقابل العملة الروسية، حيث وسع الروبل مكاسبه خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم بنسبة 2.5% وصولاً إلى مستويات 54.2198 روبل دولار.

وهبط سعر اليورو خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم إلى مستويات قرب الـ 57.5 روبل/ يورو ، متجاوزًا أدنى مستوياته منذ مايو 2015.