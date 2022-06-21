الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
بـ 1.5 مليار دولار.. “أكوا باور” تشيد أكبر مشروع لطاقة الرياح في الشرق الأوسط بمصر
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بـ 1.5 مليار دولار.. “أكوا باور” تشيد أكبر مشروع لطاقة الرياح في الشرق الأوسط بمصر

بـ 1.5 مليار دولار.. “أكوا باور” تشيد أكبر مشروع لطاقة الرياح في الشرق الأوسط بمصر
٠١:١:٣٢ م، الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أكوا باور في المملكة، أنها قررت تشيد أكبر مشروع لطاقة الرياح في الشرق الأوسط، بتكلفة 1.5 مليار دولار.

وأوضحت أن العقد الذي تم توقيعه اليوم مع وزارة الكهرباء المصرية، لتقوم الشركة باستثمار 1.5 مليار دولار في إنشاء أكبر محطة في الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، مشيرة ما سيحققه العقد من نقلة في مستوى التعاون وحجم استثمارات الشركة في مصر.

وأكدت الشركة، أنها مهتمة بالاستثمار في مصر في مجالين واعدين:

1 – تحلية المياه، وذلك في ضوء أن الشركة تعد أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، ولديها خبرات كبيرة في هذا المجال مكنتها من تخفيض مستوى الطاقة المستهلكة في عمليات التحلية.

2 – إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تمتلك مصر إمكانات واعدة في هذا المجال، وترغب “أكوا باور” في نقل خبراتها إلى مصر في هذا المجال.

من جانبها أشادت الحكومة المصرية بالتعاون القائم مع شركة “أكوا باور”، ووجهت التهنئة للشركة على توقيع عقد إنشاء أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وعلى هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لجمهورية مصر العربية حاليًا، تم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بقيمة تتجاوز 29 مليار ريال، بين مجموعة من الشركات السعودية الرائدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وعدد من الشركات والجهات المصرية.

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أكوابا ور الشرق الأوسط القاهرة بن سلمان طاقة الرياح ولي العهد

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