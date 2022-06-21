بريطانيا بلا قطارات.. بدء أكبر إضراب منذ 33 عامًا

تواصل- وكالات

بدأ العاملون بالسكك الحديدية في بريطانيا اليوم الثلاثاء، إضرابًا عن العمل هو الأكبر من نوعه منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعد رفض النقابات العمالية عرض اللحظة الأخيرة من شركات السكك الحديدية، لتتسبب في شلل خدمات النقل في البلاد.

و تقرر الإضراب، بعد دراسة مقترح شركة «نيتورك ريل» التي تدير خطوط السكك الحديدية ورفضه يوم الجمعة، ورفض عرض آخر من شركات السكك الحديدية، حسب الأمين العام للنقابة الوطنية للعاملين في السكك الحديدية والنقل البحري والنقل مايك لينش في بيان من شمال لندن.

وكشفت وكالة بلومبرج، أن فشل المفاوضات يعني أن نحو 40 ألف عامل في 13 شركة عاملة في السكك الحديدية سيضربون عن العمل.

ورفضت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون التدخل، لحل الأزمة.