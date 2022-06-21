القبض على مقيم في جدة يدّعي القيام بأداء فريضة الحج عن الغير بغرض النصب والاحتيال

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة جدة، أنها تمكنت من القبض على مقيم لادعائه القيام بأداء فريضة الحج عن الغير بغرض النصب والاحتيال.

وأوضحت أن المتهم ادعى أداء فريضة الحج عن الغير بغرض النصب والاحتيال، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الأمن العام بضرورة الاتصال بالرقم “911” لمنطقتي الرياض ومكة المكرمة و”999″ لبقية مناطق المملكة، للإبلاغ عن حملات الحج الوهمية.