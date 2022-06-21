الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على مقيم في جدة يدّعي القيام بأداء فريضة الحج عن الغير بغرض النصب والاحتيال
«الموارد البشرية» تُوقع مذكرة تفاهم مع “الراجحي” لدعم الرسوم الدراسية الجامعية للأيتام
«شؤون الحرمين» تستعد بـ4 آلاف عامل لاستكمال الخدمات الميدانية
خادم الحرمين: علاقات المملكة بمصر نموذج يُحتذى به في المصير المشترك (فيديو)
مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية تعاون لمكافحة الإرهاب وتمويله مع 3 دول
فَرِّق تَسُد.. مليشيا الحوثي تزرع الفتنة بين القبائل خشية الإطاحة بها

أحدث الأخبار

القبض على مقيم في جدة يدّعي القيام بأداء فريضة الحج عن الغير بغرض النصب والاحتيال

القبض على مقيم في جدة يدّعي القيام بأداء فريضة الحج عن الغير بغرض النصب والاحتيال
٠١:١:٤٥ م، الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة جدة، أنها تمكنت من القبض على مقيم لادعائه القيام بأداء فريضة الحج عن الغير بغرض النصب والاحتيال.

وأوضحت أن المتهم ادعى أداء فريضة الحج عن الغير بغرض النصب والاحتيال، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الأمن العام بضرورة الاتصال بالرقم “911” لمنطقتي الرياض ومكة المكرمة و”999″ لبقية مناطق المملكة، للإبلاغ عن حملات الحج الوهمية.

الكلمات الدلالية:
النصب والاحتيال شرطة جدة فريضة الحج فلسطيني مواقع التواصل

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. السيطرة على حريق بمحطة كهرباء حي النصر في المدينة

بالصور.. السيطرة على حريق بمحطة كهرباء حي النصر في المدينة

منذ 5 سنوات
الخطوط الحديدية تزيد عدد رحلاتها إلى (16) بداية من الأحد المقبل

الخطوط الحديدية تزيد عدد رحلاتها إلى (16) بداية من الأحد المقبل

منذ 7 سنوات
«السياحة» والدفاع المدني: الصورة المتداولة مع حريق فندق مكة غير صحيحة

«السياحة» والدفاع المدني: الصورة المتداولة مع حريق فندق مكة غير صحيحة

منذ 7 سنوات
الطقس: رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية على الشرقية والرياض والقصيم

الطقس: رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية على الشرقية والرياض والقصيم

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *