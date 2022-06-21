“بوتن” يُفاجئ العالم ويُعلن موعد إطلاق هذا السلاح المدمر

تواصل – فريق التحرير:

في تصريح مفاجئ، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن صاروخ “سارمات” الباليستي الملقب بيوم القيامة، سيدخل الخدمة بنهاية العام الحالي، مؤكدًا أن موسكو مستمرة في تحديث القوات المسلحة وتطوير مختلف فروعها.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من تدمير 15 مدفع “هاوتزر” أمريكي الصنع في أوكرانيا، إضافة إلى قصف قاعدة جوية قرب أوديسا، وذلك ردًا على استهداف أوكرانيا منصة غاز في القرم.

وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن بلاده سترد في أقرب وقت على الحظر الذي فرضته ليتوانيا على عبور البضائع إلى كالينينجراد، مشيرًا إلى أن الرد الروسي سيكون له تأثير سلبي للغاية على سكان ليتوانيا، وأنه سيتم تعزيز حماية الحدود في ظل التهديدات الجديدة مثل إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.

فيما أشارت وزارة الخارجية الروسية، أنها عبرت عن احتجاجها الشديد لسفير الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتقييد العبور من ليتوانيا، مؤكدة أنه إذا لم يستجب الاتحاد الأوروبي لمطالب موسكو بشأن حصار كالينينجراد فسيتم اتخاذ إجراءات ردعية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة الخارجية البريطانية، أنها بصدد فرض عقوبات على روسيا حتى يتم الانسحاب الروسي وبشكل كامل، مؤكدة أن سياسة العقوبات مستمرة طالما لم تنسحب روسيا من أوكرانيا.