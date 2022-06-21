الصين تكشف عن “المضطهِد الرئيس” لكل العصور

تواصل- فريق التحرير

هاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، الولايات المتحدة الأمريكية، ووصفها بأنها “المضطهد الرئيس” لكل العصور.

وندد تشاو، في صفحته الشخصية على موقع “تويتر”، بالحروب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية، وقال الدبلوماسي إن الحروب التي أثارتها واشنطن في الشرق الأوسط منذ عام 2001 “أودت بحياة 900 ألف شخص، من بينهم 335 ألف مدني”، بحسب “نوفوستي”.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الدولتين إلى ذروتها خلال السنوات الأخيرة وخاصة مع تفاقم الأزمة التايوانية الصينية وإرادة تايوان الاستقلال عن الصين بمساعدة وتشجيع أمريكي أمام الصين فترفض التخلي عن الجزيرة وتهدد باقتحامها عسكريًا.