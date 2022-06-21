الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
الصين تكشف عن “المضطهِد الرئيس” لكل العصور
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الصين تكشف عن “المضطهِد الرئيس” لكل العصور

الصين تكشف عن “المضطهِد الرئيس” لكل العصور
١١:١:٠٨ ص، الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

هاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، الولايات المتحدة الأمريكية، ووصفها بأنها “المضطهد الرئيس” لكل العصور.

وندد تشاو، في صفحته الشخصية على موقع “تويتر”، بالحروب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية، وقال الدبلوماسي إن الحروب التي أثارتها واشنطن في الشرق الأوسط منذ عام 2001 “أودت بحياة 900 ألف شخص، من بينهم 335 ألف مدني”، بحسب “نوفوستي”.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الدولتين إلى ذروتها خلال السنوات الأخيرة وخاصة مع تفاقم الأزمة التايوانية الصينية وإرادة تايوان الاستقلال عن الصين بمساعدة وتشجيع أمريكي أمام الصين فترفض التخلي عن الجزيرة وتهدد باقتحامها عسكريًا.

الكلمات الدلالية:
الصين المضطهد الرئيس امريكا تايوان روسيا

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