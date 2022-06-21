260 وظيفة أكاديمية شاغرة بجامعة الملك عبد العزيز.. رابط التقديم

تواصل – واس:

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز ممثلةً في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفر 260 وظيفة أكاديمية بمسمى مدرس، “معلم ممارس” بالمستوى السادس.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية بالجامعة عبد الرحمن بن سعيد المالكي، أن هذه الوظائف مشغولة بمتعاقدين غير سعوديين، وترغب الجامعة الإعلان عنها وإحلالها بمواطنين مؤهلين بنظام التعاقد عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأشار المالكي إلى أن التقديم سيبدأ اعتبارًا من الأحد 26/6/2022م، ولمدة 10 أيام، حتى الثلاثاء 5/7/2022م، وذلك من خلال الرابط، ( اضغط هنا)

يذكر أن جامعة الملك عبد العزيز، تأسست في عام 1387هـ / 1967م بصفتها جامعة أهلية، هدفها نشر التعليم العالي في المنطقة الغربية من المملكة، حيث شهدت الجامعة منذ إنشائها تطوراً ونمواً مضطرداً, كمًا وكيفًا، حتى أصبحت من أبرز جامعات المملكة من حيث عدد الطلاب والطالبات، وتشعب وتعدد التخصصات النظرية والعلمية وتكاملها، وانفرادها ببعض الكليات والتخصصات عن بقية جامعات المملكة مثل: “علوم البحار والأرصاد وعلوم الأرض والهندسة النووية والطيران والتعدين والهندسة الطبية”.