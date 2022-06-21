الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة سوق المال لحملة البكالوريوس
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة السوق المالية “CMA”، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وتقنية شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس فما فوق؛ بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1- أخصائي أول – حوكمة الشركات.
* المؤهلات:
– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة.
– درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: “محاسبة، مالية، إدارة أعمال” أو ما يعادلها.
– 3 سنوات خبرة في مجال حوكمة الشركات ذات الصلة بالشركات المدرجة في تداول السعودية، والمعرفة بالأمور المالية والمحاسبية.
2- أخصائي أول – إدارة الأبحاث.
* المؤهلات:
– بكالوريوس أو ماجستير مالية أو اقتصاد.
– خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في مجال الأبحاث أو مجال ذو علاقة.
3- أخصائي أول – مركز تجربة العميل.
* المؤهلات:
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: “إدارة أعمال، تسويق، هندسة نظم، تقنية معلومات” أو ما يعادلها.
– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة
– خبرة 3 سنوات لدرجة البكالوريوس.
4- أخصائي أول – القوائم المالية.
* المؤهلات:
– أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة كحد أدنى.
– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة.
– أن يكون حاصلاً على زمالة هيئة المحاسبين القانونيين، “سوكبا”، أو ما يعادلها من زمالة مهنية في المحاسبة.
– أن يكون لديه ثلاث سنوات خبرة كحد أدنى في مجال المحاسبة.
5- مدير وحدة – تطوير البنية التحتية.
* المؤهلات:
– خبرة 7 سنوات لدرجة البكالوريوس أو 5 سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال ادارة وتطوير البنية التحتية للأنظمة والخدمات التقنية.
– القدرة على إدارة فرق العمل والتمتع بمهارات الاتصال والتواصل مع مختلف المستويات الوظيفية.
– القدرة على التخطيط الاستراتيجي للأعمال وفقًا لاستراتيجيات الإدارة بشكل خاص والهيئة بشكل عام.
6- مدير وحدة – الشكاوى.
* المؤهلات:
– درجة البكالوريوس كحد أدنى في المحاسبة، القانون، المالية، الاقتصاد، أو في التخصصات ذات الصلة بالوظيفة.
– خبرة (8) سنوات.
* التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة:
– بوابة التوظيف: (اضغط هنا)