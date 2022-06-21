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الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة سوق المال لحملة البكالوريوس
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الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة سوق المال لحملة البكالوريوس

الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة سوق المال لحملة البكالوريوس
١٠:١:٤٩ ص، الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة السوق المالية “CMA”، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وتقنية شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس فما فوق؛ بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1- أخصائي أول – حوكمة الشركات.

* المؤهلات:

– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة.

– درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: “محاسبة، مالية، إدارة أعمال” أو ما يعادلها.

– 3 سنوات خبرة في مجال حوكمة الشركات ذات الصلة بالشركات المدرجة في تداول السعودية، والمعرفة بالأمور المالية والمحاسبية.

2- أخصائي أول – إدارة الأبحاث.

* المؤهلات:

– بكالوريوس أو ماجستير مالية أو اقتصاد.

– خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في مجال الأبحاث أو مجال ذو علاقة.

3- أخصائي أول – مركز تجربة العميل.

* المؤهلات:

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: “إدارة أعمال، تسويق، هندسة نظم، تقنية معلومات” أو ما يعادلها.

– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة

– خبرة 3 سنوات لدرجة البكالوريوس.

4- أخصائي أول – القوائم المالية.

* المؤهلات:

– أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة كحد أدنى.

– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة.

– أن يكون حاصلاً على زمالة هيئة المحاسبين القانونيين، “سوكبا”، أو ما يعادلها من زمالة مهنية في المحاسبة.

– أن يكون لديه ثلاث سنوات خبرة كحد أدنى في مجال المحاسبة.

5- مدير وحدة – تطوير البنية التحتية.

* المؤهلات:

– خبرة 7 سنوات لدرجة البكالوريوس أو 5 سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال ادارة وتطوير البنية التحتية للأنظمة والخدمات التقنية.

– القدرة على إدارة فرق العمل والتمتع بمهارات الاتصال والتواصل مع مختلف المستويات الوظيفية.

– القدرة على التخطيط الاستراتيجي للأعمال وفقًا لاستراتيجيات الإدارة بشكل خاص والهيئة بشكل عام.

6- مدير وحدة – الشكاوى.

* المؤهلات:

– درجة البكالوريوس كحد أدنى في المحاسبة، القانون، المالية، الاقتصاد، أو في التخصصات ذات الصلة بالوظيفة.

– خبرة (8) سنوات.

* التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة:

– بوابة التوظيف: (اضغط هنا)

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الرياض حملة البكالوريوس هيئة السوق المالية وظائف شاغرة

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