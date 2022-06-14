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رئيس البنك البريطاني: استعدوا لخسارة كل أموالكم في العملات «المشفرة» لأنها بلا قيمة

رئيس البنك البريطاني: استعدوا لخسارة كل أموالكم في العملات «المشفرة» لأنها بلا قيمة
١:٢٢:٥٧ ص، الأربعاء، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٣ هـ، ١٥ يونيو ٢٠٢٢ م
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تواصل ـ فريق التحرير:
مع التراجع المريب لأسواق العملات المشفرة، حذر أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا جهوده لتحذير الناس من أنه ينبغي عليهم الاستعداد لخسائر كبيرة إذا قرروا الاستثمار في الأصول الرقمية.
وقال بيلي للمشرعين: “إذا كنت ترغب في الاستثمار في هذه الأصول، فلا بأس؛ لكن كن مستعدا لخسارة كل أموالك”.
وأضاف: “ربما لا يزال الناس يرغبون في شرائها لأن لديهم قيمة خارجية.. الناس يقدرون الأشياء لأسباب شخصية. لكن ليس لديهم قيمة جوهرية؛ شهدنا هذا الصباح هبوطا رهيبا في بورصة العملات المشفرة”.
كان بيلي يتحدث بعد أن قالت شركة Celsius Network المقرضة للعملات الرقمية إنها جمدت عمليات السحب والمقايضات والتحويلات بين الحسابات بسبب “ظروف السوق القاسية”.

الكلمات الدلالية:
أندرو بيليبورصة العملاترئيس البنك البريطانيعملات مشفرة

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