3 خطوات لاستعراض رقم مقعدك في اختبار التحصيل الدراسي عبر «قياس»

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تواصل – فريق التحرير

أوضحت هيئة التعليم والتدريب، الخطوات اللازمة لاستعراض رقم مقعد الطالب في اختبار التحصيل الدراسي عبر الموقع الإلكتروني لقياس.

ونشرت الهيئة، عبر صفحتها على “تويتر”، إنفوجراف يوضح 3 خطوات يتبعها الطالب لاستعراض رقم مقعده في الاختبار، وهى كالتالي:

اختر الاختبارات المسجلة

انقر على عرض

ستظهر لك بيانات الاختبار وبيانات الموعد ومن ضمنها رقم المقعد

وأشار الإنفوجراف، إلى أن رقم المقعد يظهر للطالب قبل موعد الاختبار بـ24 ساعة.

يبدأ التقديم في اختبار قياس التحصيلي يوم 10 من شهر يونيو 2022 المُوافق 11 من شهر ذو القعدة 2022 م، ويستمر الطُلاب والطالبات في أداء تلك الاختبارات لمدة 10 أيام.

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