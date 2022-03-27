الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الروس مكتئبون.. زيادة شراء الحبوب المهدئة إلى مليار دولار في 3 أسابيع

الروس مكتئبون.. زيادة شراء الحبوب المهدئة إلى مليار دولار في 3 أسابيع
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت إحصاءات حديثة أن مخاوف المواطنين الروس دفعتهم للاصطفاف في طوابير أمام الصيدليات لشراء العقاقير المضادة للاكتئاب والحبوب المنومة ومنتجات أخرى منذ بدء الصراع في أوكرانيا.

وأظهرت بيانات المبيعات أن الروس اشتروا مواد طبية من الصيدليات بقيمة 98.6 مليار روبل (1.04 مليار دولار) في الفترة ما بين 28 فبراير وحتى 23 مارس، وفقًا لشركة “دي.إس.إم” لتحليل البيانات.

وارتفعت معدلات شراء العقاقير المضادة للاكتئاب والحبوب المنومة وموانع الحمل وعقاقير السرطان والقلب والهرمونات، واستهلك المواطنون الروس في أسبوعين ما كانوا يستهلكونه في شهر، وفقًا لـ”رويترز”.

ووفقًا لـ”رويترز” فإن أغلب الروس يؤيدون “عملية بوتين العسكرية إلا أن الكثير منهم أصيبوا بحزن بالغ من شدة العقوبات التي فرضت على بلادهم في محاولة لإجبارها على سحب قواتها، بحسب استطلاعات رأي رسمية.

مواد ذات صلة

بريطانيا توضح سبب لجوء روسيا للقصف العنيف بالصواريخ في أوكرانيا

بريطانيا توضح سبب لجوء روسيا للقصف العنيف بالصواريخ في أوكرانيا

أوكرانيا.. مفاعل خاركيف للأبحاث النووية يتعرض لقصف روسي عنيف

أوكرانيا.. مفاعل خاركيف للأبحاث النووية يتعرض لقصف روسي عنيف

الخارجية الأمريكية تكشف حجم مساعداتها لأوكرانيا خلال شهر من الحرب

الخارجية الأمريكية تكشف حجم مساعداتها لأوكرانيا خلال شهر من الحرب

مقتل مصري في الحرب الروسية- الأوكرانية

مقتل مصري في الحرب الروسية- الأوكرانية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>