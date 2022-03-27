الروس مكتئبون.. زيادة شراء الحبوب المهدئة إلى مليار دولار في 3 أسابيع

تواصل – فريق التحرير:

كشفت إحصاءات حديثة أن مخاوف المواطنين الروس دفعتهم للاصطفاف في طوابير أمام الصيدليات لشراء العقاقير المضادة للاكتئاب والحبوب المنومة ومنتجات أخرى منذ بدء الصراع في أوكرانيا.

وأظهرت بيانات المبيعات أن الروس اشتروا مواد طبية من الصيدليات بقيمة 98.6 مليار روبل (1.04 مليار دولار) في الفترة ما بين 28 فبراير وحتى 23 مارس، وفقًا لشركة “دي.إس.إم” لتحليل البيانات.

وارتفعت معدلات شراء العقاقير المضادة للاكتئاب والحبوب المنومة وموانع الحمل وعقاقير السرطان والقلب والهرمونات، واستهلك المواطنون الروس في أسبوعين ما كانوا يستهلكونه في شهر، وفقًا لـ”رويترز”.

ووفقًا لـ”رويترز” فإن أغلب الروس يؤيدون “عملية بوتين العسكرية إلا أن الكثير منهم أصيبوا بحزن بالغ من شدة العقوبات التي فرضت على بلادهم في محاولة لإجبارها على سحب قواتها، بحسب استطلاعات رأي رسمية.