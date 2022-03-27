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حالة الطقس المتوقعة: رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

حالة الطقس المتوقعة: رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق “المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض والشرقية تمتد الى أجزاء من منطقة نجران، عسير والباحة”.

وأوضح أن الانخفاض في درجات الحرارة يستمر على جنوب المملكة, كما تكون سماء صحو إلى غائمة جزئياً على جنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وبسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الشمالي والاوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومائج على الجزئيين الشمالي والأوسط.

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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