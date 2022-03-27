اعتماد جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان

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اعتمد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس السبت، جدول صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي لعام 1443 هـ.

ونشرت وكالة شؤون المسجد النبوي تفاصيل جدول صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي لعام 1443 هـ، وتضمن الجدول أن يبدأ كل من الشيخ أحمد بن طالب والشيخ صلاح البدير صلاة التراويح في أول أيام رمضان، فيما الشيخ خالد المهنا والشيخ عبد المحسن القاسم في اليوم الثاني.

كذلك ورد في الجدول أنه يؤم المصلين في صلاة التراويح ليلة الـ27 كل من الشيخ خالد المهنا في التسليمات الأولى، والشيخ عبد المحسن القاسم في التسليمات الأخيرة.